Idoso é agredido com cabo de vassoura por vizinho na região

Um idoso de 74 anos registrou boletim de ocorrência após ser agredido pelo vizinho na tarde do último domingo (28), em Ubatuba. O caso ocorreu na Rua Benedito Barbosa, no bairro Sumidouro. Segundo a vítima, o agressor conhecido apenas pelo nome de Atemir o atacou utilizando um cabo de vassoura, provocando hematomas e inchaço no rosto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima compareceu à Delegacia de Polícia de Ubatuba nesta terça-feira (30) para registrar a ocorrência. A Polícia Civil classificou o caso como lesão corporal contra pessoa maior de 60 anos.