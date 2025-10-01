01 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Idoso é agredido com cabo de vassoura por vizinho na região

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter

Um idoso de 74 anos registrou boletim de ocorrência após ser agredido pelo vizinho na tarde do último domingo (28), em Ubatuba. O caso ocorreu na Rua Benedito Barbosa, no bairro Sumidouro. Segundo a vítima, o agressor conhecido apenas pelo nome de Atemir o atacou utilizando um cabo de vassoura, provocando hematomas e inchaço no rosto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima compareceu à Delegacia de Polícia de Ubatuba nesta terça-feira (30) para registrar a ocorrência. A Polícia Civil classificou o caso como lesão corporal contra pessoa maior de 60 anos.

O autor ainda não foi localizado e as investigações seguem para apurar as circunstâncias da agressão.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários