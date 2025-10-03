Alça da Jorge Zarur é bloqueada para obras de 90 dias

A alça de acesso da Avenida Jorge Zarur (ou Avenida Mário Covas) à Marginal Norte da Via Dutra (sentido Rio de Janeiro), próxima ao km 149, está interditada para obras. O fechamento é necessário para intervenções essenciais, que incluem a construção de um muro armado para a ampliação da marginal da BR-116. A CCR RioSP, concessionária que administra a via, iniciou o bloqueio nesta última quarta-feira (1º).

A obra tem duração prevista de 90 dias e exige a interdição da faixa direita da Marginal da Dutra no trecho em obras, além da própria alça de acesso.