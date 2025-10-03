Alça da Jorge Zarur é bloqueada para obras de 90 dias

A alça de acesso da Avenida Jorge Zarur (ou Avenida Mário Covas) à Marginal Norte da Via Dutra (sentido Rio de Janeiro), próxima ao km 149, está interditada para obras. O fechamento é necessário para intervenções essenciais, que incluem a construção de um muro armado para a ampliação da marginal da BR-116. A CCR RioSP, concessionária que administra a via, iniciou o bloqueio nesta última quarta-feira (1º).
A obra tem duração prevista de 90 dias e exige a interdição da faixa direita da Marginal da Dutra no trecho em obras, além da própria alça de acesso.
Em função da tradicional peregrinação religiosa na Rodovia Presidente Dutra neste mês de outubro, a Prefeitura e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) exigiram a implantação de barreiras rígidas de concreto ao longo de todo o trecho da intervenção.
O objetivo é criar uma rota exclusiva e protegida para os pedestres. Essa contenção deverá ser mantida durante todo o período da obra.