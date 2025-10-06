SJC: Programa oferece bolsas de estudo em escolas particulares

A Prefeitura de São José dos Campos anunciou a abertura do período de inscrições para o Probiss (Programa Bolsa de Estudos e Isenção do Imposto sobre Serviço). O programa oferece uma oportunidade para moradores de baixa renda do município por meio de bolsas de estudo em diversas escolas particulares da cidade.

As inscrições para novos candidatos devem ser feitas presencialmente a partir desta segunda-feira (6) até quarta-feira (8). Os interessados precisam comparecer ao Cefe (Centro de Formação do Educador), localizado na Avenida Olivo Gomes, nº 250, em Santana, no horário das 8h30 às 15h30.

