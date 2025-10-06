SJC: Programa oferece bolsas de estudo em escolas particulares

A Prefeitura de São José dos Campos anunciou a abertura do período de inscrições para o Probiss (Programa Bolsa de Estudos e Isenção do Imposto sobre Serviço). O programa oferece uma oportunidade para moradores de baixa renda do município por meio de bolsas de estudo em diversas escolas particulares da cidade.
As inscrições para novos candidatos devem ser feitas presencialmente a partir desta segunda-feira (6) até quarta-feira (8). Os interessados precisam comparecer ao Cefe (Centro de Formação do Educador), localizado na Avenida Olivo Gomes, nº 250, em Santana, no horário das 8h30 às 15h30.
A classificação provisória do processo seletivo será divulgada em 5 de novembro de 2025. O resultado final está previsto para o dia 26 do mesmo mês.
As vagas são para instituições parceiras como: Objetivo, Moppe, Poliedro, Walter Fortunato e outras. Entre as oportunidades estão turmas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Pré-Vestibulares, incluindo opções presenciais e online.
Quem Pode Participar do Probiss?
O programa é voltado exclusivamente para alunos de baixa renda residentes em São José dos Campos. O ingresso é restrito a turmas e níveis de ensino específicos, incluindo:
- Educação Infantil
- 1º ou 6º ano do Ensino Fundamental
- 1º ano do Ensino Médio
- Cursos profissionalizantes, supletivo, idiomas e pré-vestibulares
Há ainda a avaliação de critérios socioeconômicos.
Todos os detalhes podem ser consultados na página do programa no site oficial da Prefeitura de São José dos Campos.