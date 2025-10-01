01 de outubro de 2025
ELA COBRA JUSTIÇA

'Meu coração está despedaçado', diz mãe de Matheus, morto em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Matheus Helfstein, de 20 anos
Matheus Helfstein, de 20 anos

"Não pode ficar impune, não posso mais abraçar meu filhinho".

Em uma postagem emocionada, compartilhada nas redes sociais, a mãe do jovem Matheus Helfstein, de 20 anos, morto em um acidente na Via Dutra, em São José dos Campos, na madrugada de domingo (28), pediu ajuda para que o caso não fique impune. O caso comoveu o Vale do Paraíba.

“Se alguém viu algo, entre em contato, por favor. Isso não pode ficar impune. Não posso mais abraçar o meu filhinho, o meu coração está despedaçado", afirmou  Isabela Helfstein, mãe de Matheus.

O acidente

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Matheus estava em um Honda Fit cinza, conduzido por um motorista de aplicativo de 44 anos, quando o carro foi atingido na traseira por um BMW 120I prata, dirigido por um homem de 37 anos.

Com o impacto, o jovem foi lançado para fora do veículo e acabou atropelado por outros dois carros que passavam pela rodovia.

Matheus morreu no local. O motorista de aplicativo sobreviveu e foi socorrido com vida. Já o condutor do BMW passou por teste de bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool, mas ele segue investigado pela Polícia Civil.

O acidente aconteceu por volta das 5h30, no km 148 da pista sentido São Paulo, e foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Família pede testemunhas

A morte do jovem, filho do empresário Ronnie Helfstein, CEO e cofundador da Helfstein Gestão Estratégica, gerou forte comoção entre familiares, amigos e nas redes sociais. Agora, a família busca testemunhas que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidente.

“Há relatos de que o carro poderia estar em alta velocidade, até em um possível racha. Mas o boletim de ocorrência é pobre em provas. Precisamos de pessoas que tenham visto o acidente para apoiar a investigação”, afirmou o advogado da família, Marcelo Galvão, que disponibilizou o telefone (12) 98111-4465 para informações.

Para a mãe de Matheus, o que resta é a dor e o pedido de justiça. O corpo de Matheus foi cremado em cerimônia marcada pela comoção de amigos e parentes.

