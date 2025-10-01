'Meu coração está despedaçado', diz mãe de Matheus, morto em SJC

"Não pode ficar impune, não posso mais abraçar meu filhinho".

Em uma postagem emocionada, compartilhada nas redes sociais, a mãe do jovem Matheus Helfstein, de 20 anos, morto em um acidente na Via Dutra, em São José dos Campos, na madrugada de domingo (28), pediu ajuda para que o caso não fique impune. O caso comoveu o Vale do Paraíba.

“Se alguém viu algo, entre em contato, por favor. Isso não pode ficar impune. Não posso mais abraçar o meu filhinho, o meu coração está despedaçado", afirmou Isabela Helfstein, mãe de Matheus.