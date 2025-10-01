Sem chuvas, Sistema Cantareira retira água de represa no Vale

O Sistema Cantareira, que abastece metade da população da região metropolitana de São Paulo, entrou na faixa de restrição nesta quarta-feira (1º), o que não ocorria desde janeiro de 2022.

Com isso, a Sabesp só pode retirar do sistema até 23 metros cúbicos por segundo, quatro metros cúbicos a menos do que os 27 autorizados para setembro, quando o sistema estava na faixa de alerta.