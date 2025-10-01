Homem é detido em SJC após confusão em mercado e injúrias raciais

A Polícia Militar foi acionada na tarde desta terça-feira (30) para conter uma confusão em um mercado no bairro Residencial Flamboyant, em São José dos Campos. Segundo o boletim de ocorrência, um homem identificado como Vinícius Gonçalves Bernardes, de 39 anos, teria causado transtornos no estabelecimento ao se recusar a pagar por produtos, passando a ofender funcionários e clientes com termos racistas.

De acordo com os policiais, o suspeito alegava ter efetuado o pagamento por aproximação, mas se recusou a apresentar comprovante ou a verificar o aplicativo bancário. O comerciante mostrou que não havia registro da transação nas máquinas de cartão. O homem também consumiu um cigarro dentro do mercado sem efetuar o pagamento.