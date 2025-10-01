Homem é detido em SJC após confusão em mercado e injúrias raciais

A Polícia Militar foi acionada na tarde desta terça-feira (30) para conter uma confusão em um mercado no bairro Residencial Flamboyant, em São José dos Campos. Segundo o boletim de ocorrência, um homem identificado como Vinícius Gonçalves Bernardes, de 39 anos, teria causado transtornos no estabelecimento ao se recusar a pagar por produtos, passando a ofender funcionários e clientes com termos racistas.
De acordo com os policiais, o suspeito alegava ter efetuado o pagamento por aproximação, mas se recusou a apresentar comprovante ou a verificar o aplicativo bancário. O comerciante mostrou que não havia registro da transação nas máquinas de cartão. O homem também consumiu um cigarro dentro do mercado sem efetuar o pagamento.
O proprietário do estabelecimento relatou que o suspeito estava alterado, proferindo ofensas de baixo calão e expressões racistas contra funcionárias. Elas, no entanto, optaram por não registrar queixa por medo, pois acreditam que o homem mora próximo ao local.
Diante da recusa em se identificar e da postura agressiva, os policiais deram voz de prisão por desobediência. Durante o deslocamento à delegacia, mesmo algemado, o suspeito conseguiu mover as mãos para frente, desferindo socos e chutes e chegando a bater a cabeça contra o interior da viatura, colocando em risco sua integridade física e o patrimônio público.
Os PMs relataram que o homem apresentava odor etílico e sinais de possível uso de drogas, embora não houvesse lesões aparentes.
O delegado de plantão determinou a elaboração de boletim circunstanciado para apuração de desobediência e possível crime de racismo. O caso foi encaminhado ao 6º Distrito Policial de São José dos Campos, onde deverá prosseguir a investigação.
As câmeras do mercado registraram a ocorrência e as imagens serão preservadas como prova.