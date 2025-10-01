De olho nas mudanças climáticas, EDP apresenta Plano Verão em SJC

A EDP, concessionaria de energia elétrica, apresentou o Plano Verão 2025/2026, na manhã desta quarta-feira (1º), em São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De olho nas mudanças climáticas, o plano prevê estratégias e investimentos direcionados à prevenção e resolução de situações de criticidade no fornecimento de energia elétrica para as cidades da área de concessão durante o período de verão, tradicionalmente com ocorrência de chuvas intensas e vendavais.
O evento contou com presença de autoridades municipais, representantes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, além da participação de Pedro Rigoto, gerente de operações e consultoria da Climatempo, que demonstrou análises e projeções climáticas para esse período. Segundo ele, o verão terá dias quentes, com temperaturas de ate 32°, e as chuvas serão constantes.
" A previsão é de que em novembro e dezembro a chuva venha com menos intensidade, porém mais duradoura ao longo de alguns dias", afirmou.
Entre as medidas de contingência anunciadas está a redistribuição do efetivo nas ruas conforme demanda, no call center e canais online de atendimento, visando pronta resposta nas ocorrências. Haverá o redimensionamento de colaboradores de cidades com menor demanda para atendimento a locais com frequência histórica de ocorrências.
Investimento.
O destaque do plano no entanto, é o investimento de R$ 750 milhões em tecnologia de ponta para garantir a infraestrutura de monitoramento, TI, inteligência artificial e da base de self-healing, localizada em São José dos Campos, que permite acionamento e desligamento de fornecimento de energia para varias cidades de forma remota, dando velocidade e segurança às operações.
Os investimentos financiarão novas linhas de transmissão e modernização de subestações priorizando estruturas de transferência automática, um recurso que identifica queda de energia e a recupera com redistribuição de rede, sendo por vezes até mesmo imperceptível aos usuários. Essa ferramenta no dia a dia, beneficia 80% dos usuários fazendo uso de 3.000 religadores.
Marcos Campos, diretor geral da EDP-SP, ressalta que a severidade climática é uma realidade e que a tecnologia é uma aliada para minimizar impactos. " Sabemos que a energia é fundamental para nossos clientes. Temos que estar preparados para o pior e esperar pelo melhor", declarou.
Assim como em 2024, o protocolo para o novo ciclo obedecerá critérios de prioridade em atendimento em situações de interrupção de fornecimento partido de hospitais, postos de saúde, lares de idosos, locais onde residem pessoas com suporte eletrônico vitais, escolas.
Complementando as ações técnicas, a EDP também realizará ações de conscientização junto à comunidade sobre prevenção de acidentes e formas de agir em situações de risco. Haverá também a manutenção preventiva através de mutirões em parceria com as prefeituras para podas e corte de árvores, evitando que fios se sequem sob ação de fortes ventos, sendo essa uma das principais causas de desmonte e rompimento.
O Plano Verão 2025/2026 conta com a parceria da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e órgãos municipais para garantir a operacionalização dos serviços e segurança das equipes e da população.