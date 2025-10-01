De olho nas mudanças climáticas, EDP apresenta Plano Verão em SJC

A EDP, concessionaria de energia elétrica, apresentou o Plano Verão 2025/2026, na manhã desta quarta-feira (1º), em São José dos Campos.

De olho nas mudanças climáticas, o plano prevê estratégias e investimentos direcionados à prevenção e resolução de situações de criticidade no fornecimento de energia elétrica para as cidades da área de concessão durante o período de verão, tradicionalmente com ocorrência de chuvas intensas e vendavais.