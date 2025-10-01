Jovem é preso após esvaziar extintor do Parque da Cidade

Na noite desta terça-feira (30), a GCM (Guarda Civil Municipal) de Jacareí flagrou três pessoas dentro do Parque da Cidade, no centro da cidade, após imagens do COI (Centro de Operações Integradas) registrarem a entrada irregular do grupo por volta das 23h54.
De acordo com o boletim de ocorrência, os envolvidos acionaram e esvaziaram um extintor de incêndio que estava instalado no local. O trio foi abordado pela GCM e encaminhado à Central de Polícia Judiciária.
Entre os detidos estava um jovem de 18 anos, que foi autuado por dano ao patrimônio público e corrupção de menores. A autoridade policial determinou a prisão em flagrante, sem direito a fiança, devido à pena prevista em lei. O jovem foi conduzido ao Centro de Triagem do 1º DP (Distrito Policial) e deve passar por audiência de custódia.
Também foram apreendidos dois adolescentes, um rapaz de 17 anos e uma jovem de 15 anos, ambos identificados pelas câmeras como participantes da ação. Como o ato infracional não envolveu violência ou grave ameaça, os dois foram liberados aos cuidados de seus responsáveis, após a formalização do boletim circunstanciado.
A vítima do ato foi registrada como a Prefeitura Municipal de Jacareí, responsável pelo Parque da Cidade. O extintor danificado foi apreendido como prova.
O caso segue registrado no 3º Distrito Policial de Jacareí e será encaminhado à Justiça.