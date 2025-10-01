Jovem é preso após esvaziar extintor do Parque da Cidade

Na noite desta terça-feira (30), a GCM (Guarda Civil Municipal) de Jacareí flagrou três pessoas dentro do Parque da Cidade, no centro da cidade, após imagens do COI (Centro de Operações Integradas) registrarem a entrada irregular do grupo por volta das 23h54.

De acordo com o boletim de ocorrência, os envolvidos acionaram e esvaziaram um extintor de incêndio que estava instalado no local. O trio foi abordado pela GCM e encaminhado à Central de Polícia Judiciária.