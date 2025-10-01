VÍDEO: Após ‘spray’, moradores impedem corte de árvores em SJC

Moradores da Vila Unidos, na região norte de São José dos Campos, impediriam funcionários da Prefeitura de cortarem árvores na área do antigo parquinho, na manhã desta quarta-feira (1º).
Trata-se de preparação do terreno para a construção de 28 apartamentos populares em parceria com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), do governo estadual.
A Prefeitura confirmou que o planejamento prevê o corte de oito árvores exóticas (espécies não nativas) no local. Em nota, a administração ressaltou que a supressão está autorizada pela Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade e que será feita a devida compensação ambiental.
No entanto, moradores têm resistido ao corte das árvores. O serviço já havia sido adiado por protestos anteriores, iniciados em 22 de setembro, quando um guarda civil municipal utilizou spray de pimenta para dispersar manifestantes que alegavam realizar um protesto pacífico.
Representantes da comunidade informaram que a mobilização conseguiu, pelo menos temporariamente, interromper parte do serviço de corte de árvores.
Nesta quarta-feira, ativistas e moradores da localidade discutiram com funcionários da prefeitura. Outros foram impedidos de prosseguir com o corte das árvores.
“As árvores são enormes, têm muitos ninhos, muita história… as pessoas precisam de moradia, mas encontre um local desocupado. Não faz sentido desocupar para ocupar”, disse uma moradora da região.
A comunidade também questiona a recente remoção do parquinho e da academia ao ar livre, que, segundo eles, ocorreu sem aviso ou diálogo prévio. A Prefeitura informou que os equipamentos serão reinstalados nas proximidades do local de onde foram retirados.
Procurada pela reportagem sobre esse novo impasse, a Prefeitura ainda não se manifestou. O espaço segue aberto.