VÍDEO: Após ‘spray’, moradores impedem corte de árvores em SJC

Moradores da Vila Unidos, na região norte de São José dos Campos, impediriam funcionários da Prefeitura de cortarem árvores na área do antigo parquinho, na manhã desta quarta-feira (1º).

Trata-se de preparação do terreno para a construção de 28 apartamentos populares em parceria com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), do governo estadual.