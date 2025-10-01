Polícia investiga identidade de homem que morreu na Dutra

As forças de segurança pública tentam identificar o homem que morreu após cair do viaduto Vista Verde, em São José dos Campos, atingir um carro e ser atropelado na sequência por vários veículos. O caso aconteceu na Via Dutra, no Km 143 (pista sentido Rio de Janeiro), a noite de terça-feira (30).
O carro atingido foi um Fiat Palio, conduzido por João Batista Campos Roque, de 51 anos, que seguia pela rodovia. Após a queda sobre o automóvel, a vítima foi arremessada ao asfalto, onde acabou sendo atropelada diversas vezes por outros veículos, cujos motoristas não pararam para prestar socorro.
Segundo o boletim de ocorrência registrado no 5º DP (Distrito Policial), apenas o condutor do Palio permaneceu no local. Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), da Polícia Civil, do IC (Instituto de Criminalística) e da Urbam foram acionadas para o atendimento. O corpo foi periciado no local antes de ser encaminhado para exames complementares.
O caso foi registrado como morte suspeita e suicídio consumado, com ressalva de “dúvida razoável” quanto à hipótese de que tenha sido, de fato, um ato intencional. A investigação segue para esclarecer as circunstâncias da queda.