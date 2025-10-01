Onde está José? Romeiro desaparece durante excursão a Aparecida

O romeiro José Eduardo de Oliveira, 40 anos, morador de Avaré (SP), está desaparecido desde 20 de setembro, quando veio de excursão para a cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba. O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa na Polícia Civil.
Segundo o boletim de ocorrência, José Eduardo foi visto pela última vez na rodoviária de Aparecida, onde estava almoçando. Ele vestia calça jeans clara e camiseta branca. No registro consta que ele havia ingerido bebida alcoólica no dia do desaparecimento.
Ainda de acordo com o documento, o responsável pela excursão chegou a realizar buscas na Basílica, no hospital e na delegacia, mas não conseguiu localizar José Eduardo.
Familiares informaram que continuam as buscas e acreditam que o romeiro possa estar pela região de Cruzeiro. Desesperada, a família faz um apelo para que qualquer informação seja comunicada às autoridades.
Informações podem ser repassadas anonimamente pelo Disque Denúncia 181 ou diretamente à DIG (Delegacia de Informações Gerais) de Cruzeiro, pelo telefone (12) 3143-7253.