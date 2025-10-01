Onde está José? Romeiro desaparece durante excursão a Aparecida

O romeiro José Eduardo de Oliveira, 40 anos, morador de Avaré (SP), está desaparecido desde 20 de setembro, quando veio de excursão para a cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba. O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa na Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, José Eduardo foi visto pela última vez na rodoviária de Aparecida, onde estava almoçando. Ele vestia calça jeans clara e camiseta branca. No registro consta que ele havia ingerido bebida alcoólica no dia do desaparecimento.