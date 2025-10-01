01 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

NOVA FROTA

VÍDEO: Conheça detalhes dos novos ônibus elétricos de São José

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Xandu Alves/OVALE
Primeiros ônibus elétricos da frota do novo transporte coletivo da cidade
Primeiros ônibus elétricos da frota do novo transporte coletivo da cidade

A Prefeitura de São José dos Campos apresentou nesta quarta-feira (1º) os cinco primeiros ônibus elétricos da frota do novo transporte coletivo da cidade. Os veículos foram expostos no estacionamento do Cefe (Centro de Formação do Educador), em Santana, na região norte.

A previsão inicial era de a cidade receber os 20 primeiros ônibus elétricos em setembro, mas houve atrasos na montagem dos veículos. A cidade vai receber mais 15 veículos em outubro. A meta é chegar a 400 ônibus elétricos até setembro de 2026, quando o novo sistema estará em operação plena.

Segundo o prefeito Anderson Farias (PSD), os novos ônibus começarão a operar pela região sul de São José, em outubro, assim que estiverem emplacados.

Todos os veículos são 100% elétricos, com piso rebaixado e com ar-condicionado, além de dispositivos de segurança, como câmeras.

