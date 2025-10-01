01 de outubro de 2025
MOBILIDADE URBANA

Novos ônibus elétricos de São José vão circular pela região sul

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Xandu Alves/OVALE
Ônibus elétricos da nova frota de São José dos Campos
Ônibus elétricos da nova frota de São José dos Campos

Apresentados pela Prefeitura de São José dos Campos na manhã desta quarta-feira (1º), os cinco primeiros ônibus elétricos da frota do novo transporte coletivo da cidade circularão pela região sul.

Os veículos vão operar em linhas nos bairros Dom Pedro e Morumbi, assim que estiverem emplacados, ainda em outubro, segundo o prefeito Anderson Farias (PSD).

“É uma questão muito mais do que conceito que nós estamos levando, é um sistema de transporte público com muita qualidade. Nós estamos falando de todos os carros elétricos, com uma acessibilidade muito melhor, com piso baixo, todos os carros com ar-condicionado. Os carros foram fabricados e pensados para transportar pessoas. Não tem dúvida que é um novo modelo”, afirmou Anderson.

Os novos veículos foram expostos no estacionamento do Cefe (Centro de Formação do Educador), em Santana, na região norte.

A previsão inicial era de a cidade receber os 20 primeiros ônibus elétricos em setembro, mas houve atrasos na montagem dos veículos. A cidade vai receber mais 15 veículos em outubro. A meta é chegar a 400 ônibus elétricos até setembro de 2026, quando o novo sistema estará em operação plena.

Planejamento.

“A gente tem o planejamento de 400 carros. O planejamento nosso é de receber 20 agora nesse período. Cinco chegaram e tem mais 15 que chegam nos próximos dias. No final do ano, entre dezembro e janeiro, tem mais 60 veículos que chegam. Depois em maio tem uma previsão de mais 120 e depois 200 no último mês”, disse Anderson.

“Esses carros vão iniciar toda essa operação até janeiro, toda essa frota que vai chegar até janeiro, a operação vai ser toda concentrada na região sul da cidade. Como ponto de partida, mas sai da região sul para o Aquarius, para o centro, para a Vila Industrial”, completou.

Anderson explicou que a região sul foi escolhida por já possuir a estrutura de abastecimento dos veículos elétricos.

“A gente está terminando de fazer um novo pátio para deixar os carros estacionados, que é ao lado da Linha Verde, onde já faz o carregamento. Nesse período, a gente vai construir os novos pontos que vamos fazer com parceria, uma concessão com a iniciativa privada para os outros pontos para ter exploração e também requalificação das áreas que nós vamos destinar para os pontos de carregamento, dando infraestrutura para atender o privado também”, explicou o prefeito.

