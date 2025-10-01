Novos ônibus elétricos de São José vão circular pela região sul

Apresentados pela Prefeitura de São José dos Campos na manhã desta quarta-feira (1º), os cinco primeiros ônibus elétricos da frota do novo transporte coletivo da cidade circularão pela região sul.
Os veículos vão operar em linhas nos bairros Dom Pedro e Morumbi, assim que estiverem emplacados, ainda em outubro, segundo o prefeito Anderson Farias (PSD).
“É uma questão muito mais do que conceito que nós estamos levando, é um sistema de transporte público com muita qualidade. Nós estamos falando de todos os carros elétricos, com uma acessibilidade muito melhor, com piso baixo, todos os carros com ar-condicionado. Os carros foram fabricados e pensados para transportar pessoas. Não tem dúvida que é um novo modelo”, afirmou Anderson.
Os novos veículos foram expostos no estacionamento do Cefe (Centro de Formação do Educador), em Santana, na região norte.
A previsão inicial era de a cidade receber os 20 primeiros ônibus elétricos em setembro, mas houve atrasos na montagem dos veículos. A cidade vai receber mais 15 veículos em outubro. A meta é chegar a 400 ônibus elétricos até setembro de 2026, quando o novo sistema estará em operação plena.
Planejamento.
“A gente tem o planejamento de 400 carros. O planejamento nosso é de receber 20 agora nesse período. Cinco chegaram e tem mais 15 que chegam nos próximos dias. No final do ano, entre dezembro e janeiro, tem mais 60 veículos que chegam. Depois em maio tem uma previsão de mais 120 e depois 200 no último mês”, disse Anderson.
“Esses carros vão iniciar toda essa operação até janeiro, toda essa frota que vai chegar até janeiro, a operação vai ser toda concentrada na região sul da cidade. Como ponto de partida, mas sai da região sul para o Aquarius, para o centro, para a Vila Industrial”, completou.
Anderson explicou que a região sul foi escolhida por já possuir a estrutura de abastecimento dos veículos elétricos.
“A gente está terminando de fazer um novo pátio para deixar os carros estacionados, que é ao lado da Linha Verde, onde já faz o carregamento. Nesse período, a gente vai construir os novos pontos que vamos fazer com parceria, uma concessão com a iniciativa privada para os outros pontos para ter exploração e também requalificação das áreas que nós vamos destinar para os pontos de carregamento, dando infraestrutura para atender o privado também”, explicou o prefeito.