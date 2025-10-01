Novos ônibus elétricos de São José vão circular pela região sul

Apresentados pela Prefeitura de São José dos Campos na manhã desta quarta-feira (1º), os cinco primeiros ônibus elétricos da frota do novo transporte coletivo da cidade circularão pela região sul.

Os veículos vão operar em linhas nos bairros Dom Pedro e Morumbi, assim que estiverem emplacados, ainda em outubro, segundo o prefeito Anderson Farias (PSD).