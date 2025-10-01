'Deus está com a mão sobre o Gu': família de SJC segue em oração

“Deus colocou a mão sobre o coração do Gu e fez sua pressão estabilizar. Agora, Ele está com a mão sobre a cabeça dele e fará com que reaja aos testes.”
A mensagem de esperança compartilhada por familiares de Gustavo Costa Souza, o Gu, de 17 anos, mostra a fé e a luta pela vida do jovem, que segue internado em estado gravíssimo após um acidente de moto em São José dos Campos.
"Hoje vai ser o renascimento do nosso Gu", postou a família.
Descrito como sonhador, trabalhador e “um amor de pessoa”, Gu mobiliza parentes, amigos e vizinhos em correntes de oração. Após a primeira vigília realizada nesta segunda-feira (29), uma nova roda de oração acontece nesta quarta-feira (30), às 20h, na Praça da Cruz, na Rua Ícatu, no Parque Industrial.
Quem é o Gu
Morador do bairro 31 de Março, Gustavo começou a trabalhar aos 15 anos, mesmo sem necessidade, segundo a família. “Meu filho nunca foi ladrão, vagabundo. Sempre correu atrás para conquistar seus sonhos”, disse a mãe. O irmão também fez questão de destacar: “O Gustavo é único, puro, sem maldade. Sempre ajudou os outros e encantava a todos com sua alegria e jeito especial”.
O acidente aconteceu na madrugada de domingo (28), na Rodovia Henrique Eroles, próximo ao bairro Chácaras Reunidas. Segundo o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal tentou abordar a moto Bajaj Dominar 400, que estava com a placa parcialmente coberta.
Sem capacete, Gu e o condutor desobedeceram à ordem de parada e fugiram em alta velocidade. Na Estrada do Imperador, o veículo perdeu o controle, bateu contra a sarjeta e caiu.
Gu foi socorrido em estado gravíssimo e levado ao Pronto-Socorro da Vila Industrial, onde permanece entubado. O condutor, identificado como Miguel Augusto Floriano Almeida, também ficou ferido — ele não tem habilitação para pilotar.
O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e está sob investigação do 3º Distrito Policial de São José dos Campos.