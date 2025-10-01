'Deus está com a mão sobre o Gu': família de SJC segue em oração

“Deus colocou a mão sobre o coração do Gu e fez sua pressão estabilizar. Agora, Ele está com a mão sobre a cabeça dele e fará com que reaja aos testes.”

A mensagem de esperança compartilhada por familiares de Gustavo Costa Souza, o Gu, de 17 anos, mostra a fé e a luta pela vida do jovem, que segue internado em estado gravíssimo após um acidente de moto em São José dos Campos.

