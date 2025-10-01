Câmara de São Sebastião aprova taxa ambiental para turistas

A Câmara Municipal de São Sebastião aprovou em segunda votação, na noite de terça-feira (30), o projeto de lei que cria a Taxa de Preservação Ambiental para veículos que ingressarem na cidade. A proposta, de autoria do prefeito Reinaldinho (Republicanos), recebeu dez votos favoráveis e um contrário. A única a se posicionar contra foi a vereadora Henriana Lacerda (Republicanos).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na semana passada, a proposta já havia sido aprovada em primeira votação por unanimidade. Agora, o texto segue para sanção do Executivo.