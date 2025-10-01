1º de Outubro: Dia Internacional das Pessoas Idosas

O dia 1º de outubro, quando celebramos o Dia Internacional das Pessoas Idosas, deve ser mais do que uma data comemorativa. Para a crescente população idosa no Brasil, este dia representa uma oportunidade de reflexão, reivindicação e luta por justiça e dignidade. A longevidade — que deveria ser sinônimo de tranquilidade e bem-estar — infelizmente tem se tornado um período marcado por incertezas e desafios.

Entre os principais problemas enfrentados pelos aposentados e pensionistas — homens e mulheres que dedicaram décadas de suas vidas ao trabalho e ao desenvolvimento do país — está a perda contínua do poder de compra dos benefícios previdenciários. A Admap denuncia há anos essa realidade: os reajustes anuais do INSS não acompanham a inflação real, aquela que sentimos todos os dias no supermercado, na farmácia e nas contas básicas.

A situação se agrava para muitas pensionistas, que, após a Reforma da Previdência de 2019, passaram a sofrer cortes de até 40% nos vencimentos de seus companheiros falecidos. Essa medida cruel penaliza justamente as mulheres, que muitas vezes são as principais cuidadoras e que agora enfrentam a velhice com menos recursos. Estamos mobilizando forças e colhendo assinaturas em nossa região para exigir do Congresso Nacional a revogação desse absurdo.