1º de Outubro: Dia Internacional das Pessoas Idosas

O dia 1º de outubro, quando celebramos o Dia Internacional das Pessoas Idosas, deve ser mais do que uma data comemorativa. Para a crescente população idosa no Brasil, este dia representa uma oportunidade de reflexão, reivindicação e luta por justiça e dignidade. A longevidade — que deveria ser sinônimo de tranquilidade e bem-estar — infelizmente tem se tornado um período marcado por incertezas e desafios.
Entre os principais problemas enfrentados pelos aposentados e pensionistas — homens e mulheres que dedicaram décadas de suas vidas ao trabalho e ao desenvolvimento do país — está a perda contínua do poder de compra dos benefícios previdenciários. A Admap denuncia há anos essa realidade: os reajustes anuais do INSS não acompanham a inflação real, aquela que sentimos todos os dias no supermercado, na farmácia e nas contas básicas.
A situação se agrava para muitas pensionistas, que, após a Reforma da Previdência de 2019, passaram a sofrer cortes de até 40% nos vencimentos de seus companheiros falecidos. Essa medida cruel penaliza justamente as mulheres, que muitas vezes são as principais cuidadoras e que agora enfrentam a velhice com menos recursos. Estamos mobilizando forças e colhendo assinaturas em nossa região para exigir do Congresso Nacional a revogação desse absurdo.
Outro ponto fundamental é a efetiva implementação do Estatuto da Pessoa Idosa. Apesar dos avanços conquistados, ainda enfrentamos falta de acessibilidade urbana, transporte público precário e déficit no atendimento de saúde especializado e humanizado. É urgente investir em uma rede de apoio integral à pessoa idosa: mais unidades de acolhimento e convivência, programas de inclusão que combatam o isolamento social e, acima de tudo, ações para tornar nossas cidades amigáveis ao envelhecimento.
Também é necessário reforçar a proteção contra todas as formas de violência. Os dados são alarmantes: aumentam os casos de maus-tratos físicos, violência psicológica, abuso financeiro, negligência e abandono. Essa realidade precisa ser enfrentada com ações concretas, fiscalização rigorosa e campanhas educativas e de conscientização.
Diante desse cenário, nós, idosos e idosas, precisamos levantar nossa voz e nos mobilizar. Exigimos respeito à nossa história, ao nosso trabalho e à nossa contribuição para o país. A Admap conclama aposentados, pensionistas e demais pessoas idosas a se organizarem conosco em busca de uma vida mais digna — recompensa merecida por tudo o que já fizemos. Sigamos unidos!
Adilson dos Santos, o Índio, presidente da Admap (Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas do Vale do Paraíba)
