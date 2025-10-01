Sortudo de SJC aposta R$ 3,50 e ganha R$ 1,4 milhão na Lotofácil

São José dos Campos tem um novo milionário. Com uma aposta simples de apenas R$ 3,50, um morador da cidade acertou os 15 números do concurso nº 3.500 da Lotofácil e levou para casa a bolada de R$ 1.144.466,65. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (30), em São Paulo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Aposta da sorte
O bilhete premiado foi registrado na Lotérica 9 de Julho, localizada no bairro Vila Adyanna. A aposta foi simples, com 15 dezenas escolhidas — a forma mais barata de jogar na Lotofácil.
De acordo com a Caixa, além do sortudo de São José, outras cinco apostas do país também acertaram os 15 números, recebendo o mesmo valor cada uma.
Números sorteados
As dezenas sorteadas foram:
01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 21
Próximo sorteio
A Lotofácil segue com prêmio milionário. O próximo concurso acontece nesta quarta-feira (1º), no Espaço da Sorte, em São Paulo, e deve pagar R$ 1,8 milhão ao vencedor que acertar os 15 números.