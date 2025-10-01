Sortudo de SJC aposta R$ 3,50 e ganha R$ 1,4 milhão na Lotofácil

São José dos Campos tem um novo milionário. Com uma aposta simples de apenas R$ 3,50, um morador da cidade acertou os 15 números do concurso nº 3.500 da Lotofácil e levou para casa a bolada de R$ 1.144.466,65. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (30), em São Paulo.

Aposta da sorte

O bilhete premiado foi registrado na Lotérica 9 de Julho, localizada no bairro Vila Adyanna. A aposta foi simples, com 15 dezenas escolhidas — a forma mais barata de jogar na Lotofácil.