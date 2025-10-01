Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta quinta (2)? Confira

A quinta-feira (2) será marcada por tempo firme em boa parte das cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, com sol predominante e temperaturas em elevação. Apenas em Campos do Jordão há previsão de pancadas de chuva à tarde. Os dados são do Climatempo.

Em São José dos Campos, a temperatura varia entre 16°C e 28°C. O dia terá sol com algumas nuvens e aumento de nebulosidade à noite, mas não há previsão de chuva.