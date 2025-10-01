Qual a previsão do tempo para São José nesta quinta (2)? Confira

A quinta-feira (2) será marcada por tempo firme em boa parte das cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, com sol predominante e temperaturas em elevação. Apenas em Campos do Jordão há previsão de pancadas de chuva à tarde. Os dados são do Climatempo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em São José dos Campos, a temperatura varia entre 16°C e 28°C. O dia terá sol com algumas nuvens e aumento de nebulosidade à noite, mas não há previsão de chuva.
Em Taubaté, a mínima será de 17°C e a máxima pode chegar a 30°C. O sol predomina durante a manhã e a nebulosidade aumenta no período da tarde, sem chance de chuva.
Em Guaratinguetá, o cenário será semelhante: sol durante todo o dia, com nuvens surgindo à noite. A temperatura oscila entre 17°C e 30°C.
No Litoral Norte, Caraguatatuba terá mínima de 18°C e máxima de 25°C. O dia será de sol entre muitas nuvens, especialmente no período da noite, mas sem registro de chuva.
Já em Campos do Jordão, a previsão indica mínima de 14°C e máxima de 24°C. A quinta começa com sol e nevoeiro, mas à tarde são esperadas pancadas de chuva isoladas. À noite, o tempo volta a ficar com poucas nuvens.