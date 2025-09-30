Adeus, Dr. Fernando! Psicólogo morre aos 55 anos no Vale

A cidade de Jacareí se despediu nesta terça-feira (30) de Fernando Joukhadar, de 55 anos, psicólogo, pedagogo e especialista em Psicologia e Psiquiatria Médica. Reconhecido também por seu trabalho como especialista em acupuntura para dor, ele era formado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e tinha forte atuação profissional e comunitária.

As últimas homenagens acontecem no Campo das Oliveiras, na avenida Siqueira Campos, no Centro da cidade. A cerimônia de despedida está marcada para esta quarta-feira (1º), das 10h às 14h, no Crematório Campo das Oliveiras.