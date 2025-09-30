Adeus, Dr. Fernando! Psicólogo morre aos 55 anos no Vale

A cidade de Jacareí se despediu nesta terça-feira (30) de Fernando Joukhadar, de 55 anos, psicólogo, pedagogo e especialista em Psicologia e Psiquiatria Médica. Reconhecido também por seu trabalho como especialista em acupuntura para dor, ele era formado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e tinha forte atuação profissional e comunitária.
As últimas homenagens acontecem no Campo das Oliveiras, na avenida Siqueira Campos, no Centro da cidade. A cerimônia de despedida está marcada para esta quarta-feira (1º), das 10h às 14h, no Crematório Campo das Oliveiras.
A notícia da morte repercutiu rapidamente entre familiares, amigos e pacientes, que usaram as redes sociais para prestar solidariedade e relembrar momentos com Fernando.
“Dr. Fernando, você vai deixar muita saudade, um profissional incrível”, escreveu Sandra Silvério.
Outros amigos também destacaram sua generosidade e o legado deixado. “Um cara maravilhoso que ajudava muita gente. Que tristeza”, disse Juh Pelloso Bianconi.
“Sem acreditar ainda, descanse em paz, Fernando. Meus sentimentos aos familiares e amigos”, postou Vera Bast.
Já Andreia Márcia comentou. “Meus sentimentos a todos familiares e amigos. Deus conforte o coração de todos vocês.”
Em outra mensagem, Vera Lúcia Alberige destacou a trajetória de vida do psicólogo. “Vi eles crescendo. Deus conforte a todos familiares e amigos. Está sendo amparado pela mãe.”