Projeto que cria teto de gastos em Taubaté tem votação adiada

Um pedido de vista (mais tempo para análise) feito pela oposição impediu a Câmara de Taubaté de votar nessa terça-feira (30) o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que cria o teto de gastos para o município.

O projeto não estava na ordem do dia, mas foi incluído na pauta durante a sessão, a pedido do vereador Alberto Barreto (PRD), que é o líder do governo. Na sequência, Isaac do Carmo (PT), que é da oposição, pediu vista, levando ao adiamento.