Saiba quanto vai custar visitar Campos do Jordão com nova taxa

A Câmara Municipal de Campos do Jordão aprovou, por nove votos a três, o projeto que regulamenta a Taxa de Preservação Ambiental. A medida, prevista no Código Tributário desde 2019, recebeu ajustes após consulta pública realizada no início de setembro e agora segue para sanção do prefeito Caê. A previsão é de que a cobrança comece no segundo semestre de 2026, após licitação para escolha da empresa responsável pela implantação do sistema.

Segundo estimativas oficiais, a TPA poderá gerar cerca de R$ 30 milhões anuais, recursos que deverão ser destinados a ações de conservação ambiental, infraestrutura, limpeza pública e manutenção de áreas turísticas.

A taxa incidirá sobre veículos com placas de fora da cidade, que pagarão por dia de permanência em Campos do Jordão. O valor de referência da Unidade Fiscal Jordanense foi mantido em R$ 6,67.