Impactos da Tarifa Norte-Americana e Desafio da Competitividade

A recente decisão do governo dos Estados Unidos de aumentar tarifas sobre produtos importados reacende um debate necessário sobre a posição do Brasil no comércio internacional. As tarifas afetam diretamente setores como aço, alumínio e produtos tecnológicos, áreas em que o país tem participação relevante. O risco de perda de competitividade é real e exige atenção tanto de empresas quanto de formuladores de políticas públicas.

Os Estados Unidos são o segundo maior destino das exportações brasileiras, atrás apenas da China. Em 2024, as vendas para o mercado norte-americano se aproximaram de US$ 40,3 bilhões, segundo a Secretaria de Comércio Exterior (Secex/MDIC). Entre os principais produtos exportados estão aeronaves, máquinas, equipamentos e produtos metalúrgicos. Essas categorias não são apenas estatísticas: representam empregos, inovação e cadeias produtivas que se espalham pelo território nacional.