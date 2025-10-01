'Barulho de s3x0' termina com briga de vizinhos e 2 esfaqueados

Um homem de 50 anos e a sobrinha dele, de 35, foram esfaqueados durante uma confusão entre vizinhos que dividem o mesmo lote. O caso aconteceu por volta das 11h50 deste sábado (27), e o agressor fugiu após o ataque.

O episódio ocorreu em Taguatinga Sul, no Distrito Federal. De acordo com familiares, o homem foi atingido no pescoço e no pulmão, permanecendo em estado grave na UTI do Hospital Brasília, em Águas Claras. Ele pode precisar passar por cirurgia. Já a sobrinha sofreu ferimentos no braço, com rompimento de tendão, e também será submetida a procedimento cirúrgico.