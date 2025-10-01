'Barulho de s3x0' termina com briga de vizinhos e 2 esfaqueados

Um homem de 50 anos e a sobrinha dele, de 35, foram esfaqueados durante uma confusão entre vizinhos que dividem o mesmo lote. O caso aconteceu por volta das 11h50 deste sábado (27), e o agressor fugiu após o ataque.
O episódio ocorreu em Taguatinga Sul, no Distrito Federal. De acordo com familiares, o homem foi atingido no pescoço e no pulmão, permanecendo em estado grave na UTI do Hospital Brasília, em Águas Claras. Ele pode precisar passar por cirurgia. Já a sobrinha sofreu ferimentos no braço, com rompimento de tendão, e também será submetida a procedimento cirúrgico.
Segundo testemunhas, a discussão começou após uma moradora reclamar do barulho vindo da kitnet ao lado. O filho do agressor, de 26 anos, teria se irritado com a abordagem e acionado os pais. Armados com faca, eles invadiram o local, quebraram o cadeado e atacaram os vizinhos.
Uma das vítimas relatou que o jovem havia ameaçado o casal, afirmando que o pai voltaria para “matar”. Após a chegada do agressor e da esposa, a confusão se intensificou, e o homem de 50 anos foi atingido pelas facadas.
A Polícia Militar informou que, quando chegou, os suspeitos já haviam fugido em um carro. O caso é investigado pela 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) como tentativa de homicídio e vias de fato.