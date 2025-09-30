Sonhador, Gu luta pela vida e gera corrente de oração em SJC

Sonhador, trabalhador e descrito pela família como “um amor de pessoa”, o adolescente Gustavo Costa Souza, o Gu, de 17 anos, luta pela vida após sofrer um acidente de moto em São José dos Campos. Ele está à espera de um "milagre".

Internado em estado gravíssimo, ele mobiliza parentes, amigos e vizinhos em correntes de oração pela sua recuperação.

