Sonhador, Gu luta pela vida e gera corrente de oração em SJC

Sonhador, trabalhador e descrito pela família como “um amor de pessoa”, o adolescente Gustavo Costa Souza, o Gu, de 17 anos, luta pela vida após sofrer um acidente de moto em São José dos Campos. Ele está à espera de um "milagre".
Internado em estado gravíssimo, ele mobiliza parentes, amigos e vizinhos em correntes de oração pela sua recuperação.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Morador do bairro 31 de Março, Gustavo é lembrado como um jovem humilde, dedicado e cheio de sonhos. Desde os 15 anos, trabalha e mantém uma rotina puxada: sai de casa cedo, cumpre expediente, segue para o curso técnico e só retorna à noite.
“Meu filho nunca foi ladrão, vagabundo. Sempre correu atrás para conquistar seus sonhos”, desabafou a mãe. O irmão também destacou: “O Gustavo é único, puro, nunca teve maldade. Sempre ajudou os outros, encantava todos com sua alegria e jeito especial”.
As demonstrações de apoio se multiplicam nas redes sociais e em encontros de oração. Depois da vigília realizada nesta segunda-feira (29), uma nova roda acontece nesta terça-feira (30), na Praça da Cruz, na Rua Ícatu, no Parque Industrial.
O acidente
O acidente ocorreu na madrugada de domingo (28), na Rodovia Henrique Eroles, próximo ao Chácaras Reunidas. De acordo com o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal avistou a moto Bajaj Dominar 400 com a placa parcialmente coberta.
Sem capacete, Gustavo e o condutor desobedeceram à ordem de parada e fugiram em alta velocidade. Na Estrada do Imperador, perderam o controle, bateram contra a sarjeta e caíram.
Gu foi levado em estado gravíssimo ao Pronto-Socorro da Vila Industrial, onde permanece entubado. O condutor, identificado como Miguel Augusto Floriano Almeida, também ficou ferido — ele não tem habilitação para pilotar.
O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e é investigado pelo 3º Distrito Policial de São José dos Campos.