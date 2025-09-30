Esquina do Brasil: Câmara adia, pela 3ª vez, votação sobre áreas

A Câmara de Taubaté adiou nessa terça-feira (30), pela terceira vez, a votação do projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que pede autorização para a venda de quatro terrenos às margens da Via Dutra, no Piracangaguá - a área, que fica no entroncamento com a Rodovia Carvalho Pinto, é conhecida como 'Esquina do Brasil'.

Na primeira tentativa, na sessão de 2 de setembro, o vereador Diego Fonseca (PL) solicitou vista (mais tempo para analisar a proposta). Na segunda tentativa, no dia 9, o vereador Alberto Barreto (PRD), líder do governo na Câmara, solicitou adiamento. Dessa vez, o presidente da Câmara, Richardson da Padaria (União), apresentou uma emenda que ainda precisaria ser analisada pela Comissão de Justiça e Redação. O texto deverá retornar à pauta na próxima semana.