Polícia Civil apreende mais de 8 kg de drogas em operação em SJC

A Polícia Civil apreendeu mais de oito quilos de drogas durante uma operação contra o tráfico realizada nesta terça-feira (30) na Vila Rhodia, zona norte de São José dos Campos.
A ação foi conduzida pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE/DEIC), do Deinter 1, após denúncias sobre armazenamento de entorpecentes em uma residência usada como “casa bomba”.
Segundo a corporação, nove policiais civis e três viaturas participaram da ação. No imóvel foram encontrados um tijolo de maconha (871g), uma porção de spice a granel (770g), 1.580 pinos de cocaína (2,2 kg), 346 buchas de maconha (1,9 kg), 467 pedras de crack (270g), 1.148 porções de spice (1,5 kg), 38 porções de haxixe (44g) e 99 porções de skunk (308g). O total apreendido chegou a 8,03 kg.
Além das drogas, os policiais recolheram um simulacro de arma de fogo, duas balanças de precisão, oito cadernos com anotações do tráfico, cinco carregadores de rádios comunicadores, diversos eppendorfs vazios e uma motocicleta Honda CG Titan 160, usada para abastecer pontos de venda de drogas na região.
No momento da ação, ninguém estava na casa. As investigações prosseguem para identificar e prender os responsáveis pelo esquema.