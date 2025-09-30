Polícia Civil apreende mais de 8 kg de drogas em operação em SJC

A Polícia Civil apreendeu mais de oito quilos de drogas durante uma operação contra o tráfico realizada nesta terça-feira (30) na Vila Rhodia, zona norte de São José dos Campos.

A ação foi conduzida pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE/DEIC), do Deinter 1, após denúncias sobre armazenamento de entorpecentes em uma residência usada como “casa bomba”.