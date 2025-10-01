Enfermeira e tia morrem em acidente com criança que ia a hospital

Duas mulheres morreram e uma criança de 4 anos ficou gravemente ferida em um acidente entre uma ambulância e um caminhão. O veículo de saúde transportava o menino para um tratamento médico.

O caso aconteceu na PR-082, em Quinta do Sol, no Norte do Paraná, nesta segunda-feira (29). O garoto estava acompanhado da tia, Ana Cláudia da Silva, e da técnica de enfermagem Adriana Lemes, ambas vítimas fatais do acidente.