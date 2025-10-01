01 de outubro de 2025
TRAGÉDIA

Enfermeira e tia morrem em acidente com criança que ia a hospital

Por Da Redação | Quinta do Sol
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Enfermeira e tia morrem em acidente com criança que ia a hospital
Enfermeira e tia morrem em acidente com criança que ia a hospital

Duas mulheres morreram e uma criança de 4 anos ficou gravemente ferida em um acidente entre uma ambulância e um caminhão. O veículo de saúde transportava o menino para um tratamento médico.

O caso aconteceu na PR-082, em Quinta do Sol, no Norte do Paraná, nesta segunda-feira (29). O garoto estava acompanhado da tia, Ana Cláudia da Silva, e da técnica de enfermagem Adriana Lemes, ambas vítimas fatais do acidente.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a colisão pode ter sido causada pelo estouro de um pneu do caminhão, que invadiu a pista contrária. O motorista do caminhão, de 55 anos, não se feriu e o teste do bafômetro deu negativo.

A criança foi encaminhada em estado grave para o hospital. Ela estava a caminho de tratamento contra pneumonia e morava em Quinta do Sol. Ana Cláudia, de 43 anos, adotou o menino ao nascer. Familiares contaram que ela inicialmente não queria levá-lo, mas o médico insistiu que fosse até Engenheiro Beltrão.

Adriana Lemes, de 36 anos, mesmo encerrando o expediente, decidiu acompanhar a criança no transporte. A Prefeitura de Quinta do Sol decretou luto de três dias pelas vítimas.

