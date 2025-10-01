Foi flagrado com perna humana e acabou preso por homicídio

Um homem de 35 anos foi preso nesta terça-feira (30) sob suspeita de homicídio após confessar ter matado uma vítima enquanto estava sob efeito de drogas. Segundo a polícia, ele admitiu ainda ter mutilado o corpo.

O caso ocorreu em Bauru, no interior de São Paulo. A Polícia Militar foi acionada após moradores denunciarem que o suspeito carregava uma perna humana. Durante a abordagem, na Vila Seabra, ele contou ter matado um homem de 42 anos, cortado a cabeça da vítima com um serrote e descartado em um córrego na Avenida Nações Unidas Norte.