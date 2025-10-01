01 de outubro de 2025
MACABRO

Foi flagrado com perna humana e acabou preso por homicídio

Por Da Redação | Bauru
| Tempo de leitura: 1 min
PMMT
Um homem de 35 anos foi preso nesta terça-feira (30) sob suspeita de homicídio após confessar ter matado uma vítima enquanto estava sob efeito de drogas. Segundo a polícia, ele admitiu ainda ter mutilado o corpo.

O caso ocorreu em Bauru, no interior de São Paulo. A Polícia Militar foi acionada após moradores denunciarem que o suspeito carregava uma perna humana. Durante a abordagem, na Vila Seabra, ele contou ter matado um homem de 42 anos, cortado a cabeça da vítima com um serrote e descartado em um córrego na Avenida Nações Unidas Norte.

O suspeito relatou ainda ter ateado fogo ao corpo e jogado uma das pernas em uma lixeira. Ele indicou os locais onde partes do corpo foram descartadas e foi preso em flagrante por homicídio.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que os objetos usados no crime não foram encontrados. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, que solicitou exames ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal, além de pedir à Justiça a conversão da prisão em flagrante para preventiva.

