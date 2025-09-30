Aos 16 anos, matou o pai com tiro na cabeça e enterrou corpo

Um adolescente de 16 anos foi apreendido nesta segunda-feira (29) sob suspeita de matar o próprio pai com um tiro na cabeça e ocultar o corpo com ajuda de dois amigos. A vítima, de 56 anos, foi localizada enterrada em uma zona rural do município.

O crime aconteceu em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Segundo a Brigada Militar, o jovem usou uma espingarda para atirar no pai e, com auxílio dos colegas, levou o corpo até a região de Rincão da Bolsa, onde foi enterrado. Os dois amigos negam participação, mas foram presos em flagrante por ocultação de cadáver.