Aos 16 anos, matou o pai com tiro na cabeça e enterrou corpo

Um adolescente de 16 anos foi apreendido nesta segunda-feira (29) sob suspeita de matar o próprio pai com um tiro na cabeça e ocultar o corpo com ajuda de dois amigos. A vítima, de 56 anos, foi localizada enterrada em uma zona rural do município.
O crime aconteceu em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Segundo a Brigada Militar, o jovem usou uma espingarda para atirar no pai e, com auxílio dos colegas, levou o corpo até a região de Rincão da Bolsa, onde foi enterrado. Os dois amigos negam participação, mas foram presos em flagrante por ocultação de cadáver.
De acordo com a investigação, o homicídio ocorreu no dia 5 de setembro, mas o desaparecimento da vítima só foi comunicado pela família no dia 18. Após denúncia anônima, o adolescente foi localizado e confessou o crime, alegando desentendimentos com o pai.
A Polícia Civil informou que o ato foi premeditado, já que o jovem teria adquirido a arma com a intenção de matar. Ainda conforme os investigadores, a motivação pode estar ligada ao desejo do adolescente de assumir os negócios da família.
O menor responderá por ato infracional análogo a homicídio e ocultação de cadáver.