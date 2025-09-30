30 de setembro de 2025
TRAGÉDIA

Colocou silicone e fez lipo aos 14 anos com padrasto e morreu

Por Da Redação | México
| Tempo de leitura: 1 min
Colocou silicone e fez lipo aos 14 anos com padrasto e morreu

Uma adolescente de 14 anos morreu após complicações decorrentes de procedimentos estéticos, incluindo lipoaspiração, implante de silicone e BBL. As cirurgias foram realizadas pelo próprio padrasto, que é cirurgião plástico.

O caso aconteceu no México. Durante a operação, Paloma Nicole Arellano Escobedo sofreu complicações e permaneceu internada por uma semana em estado grave. Ela faleceu no dia 20 de setembro em decorrência de parada cardiorrespiratória e edema cerebral.

O médico teve sua licença suspensa. A mãe da jovem e o padrasto foram detidos preventivamente e são investigados por omissão de cuidados, falsificação de documentos e possível homicídio.

