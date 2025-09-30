Injetou agulha contaminada com HIV em enfermeira e foi presa

Uma mulher de 25 anos foi presa em flagrante após ferir uma enfermeira com uma agulha contaminada pelo vírus HIV. O ataque ocorreu durante atendimento ao bebê da suspeita e, segundo o depoimento, foi motivado por insatisfação com a conduta da profissional.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no Hospital João Paulo 2º, localizado na Alameda Ezequiel Dias, região central de Belo Horizonte, na madrugada de segunda-feira (29). De acordo com a Polícia Militar, a enfermeira relatou que realizava a coleta de sangue de um bebê de três meses quando a mãe retirou a agulha e perfurou sua mão.