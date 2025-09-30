30 de setembro de 2025
CRIME

Injetou agulha contaminada com HIV em enfermeira e foi presa

Por Da Redação | Belo Horizonte (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Uma mulher de 25 anos foi presa em flagrante após ferir uma enfermeira com uma agulha contaminada pelo vírus HIV. O ataque ocorreu durante atendimento ao bebê da suspeita e, segundo o depoimento, foi motivado por insatisfação com a conduta da profissional.

O caso aconteceu no Hospital João Paulo 2º, localizado na Alameda Ezequiel Dias, região central de Belo Horizonte, na madrugada de segunda-feira (29). De acordo com a Polícia Militar, a enfermeira relatou que realizava a coleta de sangue de um bebê de três meses quando a mãe retirou a agulha e perfurou sua mão.

A mulher foi detida no local e encaminhada para a delegacia. A vítima recebeu atendimento e passará por acompanhamento médico.

