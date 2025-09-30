30 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ASSASSINATO

Pagou R$ 2.500 para mandar matar a irmã

Por Da Redação | Manacapuru (AM)
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Pagou R$ 2.500 para mandar matar a irmã
Pagou R$ 2.500 para mandar matar a irmã

A Polícia Civil apura a participação de Gabriela Alves Braga, 22 anos, em um crime que resultou na morte da irmã, Aline Thayane de Oliveira Azevedo, de 24 anos. A vítima foi assassinada na frente da filha, de apenas 7 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu após suspeitas de que Aline teria um envolvimento amoroso com o marido de Gabriela. Segundo as investigações, esse possível triângulo amoroso teria sido a motivação para o crime.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários