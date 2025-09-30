Pagou R$ 2.500 para mandar matar a irmã

A Polícia Civil apura a participação de Gabriela Alves Braga, 22 anos, em um crime que resultou na morte da irmã, Aline Thayane de Oliveira Azevedo, de 24 anos. A vítima foi assassinada na frente da filha, de apenas 7 anos.

O caso ocorreu após suspeitas de que Aline teria um envolvimento amoroso com o marido de Gabriela. Segundo as investigações, esse possível triângulo amoroso teria sido a motivação para o crime.