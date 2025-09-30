Brigou com o cachorro por um nugget, levou mordida e morreu

Uma mulher de 34 anos morreu depois de ser mordida pelo próprio cão enquanto tentava separar uma briga entre animais. O caso, ocorrido em julho de 2024, voltou a público nesta semana com a conclusão do inquérito que apurou a morte.

O episódio aconteceu em Essex, na Inglaterra. A vítima, Michelle Hempstead, tentava apartar uma disputa entre seus cachorros — Trigg, um cruzamento de rottweiler com mastiff, e Pom, um lulu-da-pomerânia — motivada por um pedaço de nugget de frango.