30 de setembro de 2025
CRIME

4stupr@da com controle remoto, mulher escapa do cárcere

Por Da Redação | Alfenas (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Uma mulher de 37 anos foi libertada nesta segunda-feira (29) após denunciar ter sido agredida e estuprada pelo companheiro, de 43 anos, que também a mantinha em cárcere privado. O resgate foi feito pela Polícia Militar.

O caso ocorreu em Alfenas, no Sul de Minas Gerais. A ação teve início depois que o pai da vítima acionou o 190 relatando as violências sofridas pela filha. Ao chegar ao local, os policiais questionaram o suspeito, que negou qualquer problema e disse que a companheira não queria conversar.

Diante da desconfiança, os militares insistiram e conseguiram entrar na residência. No momento em que estavam no quintal, o homem fugiu. A vítima foi encontrada com hematomas no rosto e escoriações pelo corpo. Ela relatou que sofria agressões constantes e que havia sido estuprada, inclusive com uso de um controle remoto.

