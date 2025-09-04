4stupr@da com controle remoto, mulher escapa do cárcere

Uma mulher de 37 anos foi libertada nesta segunda-feira (29) após denunciar ter sido agredida e estuprada pelo companheiro, de 43 anos, que também a mantinha em cárcere privado. O resgate foi feito pela Polícia Militar.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu em Alfenas, no Sul de Minas Gerais. A ação teve início depois que o pai da vítima acionou o 190 relatando as violências sofridas pela filha. Ao chegar ao local, os policiais questionaram o suspeito, que negou qualquer problema e disse que a companheira não queria conversar.
Diante da desconfiança, os militares insistiram e conseguiram entrar na residência. No momento em que estavam no quintal, o homem fugiu. A vítima foi encontrada com hematomas no rosto e escoriações pelo corpo. Ela relatou que sofria agressões constantes e que havia sido estuprada, inclusive com uso de um controle remoto.