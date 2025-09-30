Homem é baleado na cabeça na RMVale; Polícia investiga

Um homem de 38 anos foi atingido por disparo de arma de fogo na cabeça, na noite de segunda-feira (29), no bairro Perequê-Açu, em Ubatuba. O ataque ocorreu por volta das 21h20.
De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que realizou o primeiro socorro, a vítima apresentava sinais vitais estáveis e estava consciente e orientada no momento do atendimento.
Ele foi encaminhado ao hospital da cidade, mas não há atualização sobre seu quadro clínico após a internação.
Informações preliminares da Polícia Militar indicam que o homem estaria em situação de rua quando dois indivíduos, em uma motocicleta, se aproximaram e efetuaram os disparos.
A Polícia Civil abriu investigação para esclarecer as circunstâncias do crime. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre suspeitos ou possível motivação.