OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
CRIME

Homem é baleado na cabeça na RMVale; Polícia investiga

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Homem foi baleado na cabeça
Homem foi baleado na cabeça

Um homem de 38 anos foi atingido por disparo de arma de fogo na cabeça, na noite de segunda-feira (29), no bairro Perequê-Açu, em Ubatuba. O ataque ocorreu por volta das 21h20.

De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que realizou o primeiro socorro, a vítima apresentava sinais vitais estáveis e estava consciente e orientada no momento do atendimento.

Ele foi encaminhado ao hospital da cidade, mas não há atualização sobre seu quadro clínico após a internação.

Informações preliminares da Polícia Militar indicam que o homem estaria em situação de rua quando dois indivíduos, em uma motocicleta, se aproximaram e efetuaram os disparos.

A Polícia Civil abriu investigação para esclarecer as circunstâncias do crime. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre suspeitos ou possível motivação.

