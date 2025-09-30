Homem é baleado na cabeça na RMVale; Polícia investiga

Um homem de 38 anos foi atingido por disparo de arma de fogo na cabeça, na noite de segunda-feira (29), no bairro Perequê-Açu, em Ubatuba. O ataque ocorreu por volta das 21h20.

De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que realizou o primeiro socorro, a vítima apresentava sinais vitais estáveis e estava consciente e orientada no momento do atendimento.