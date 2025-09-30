Bebida adulterada: PM fecha depósito clandestino

A Polícia Militar deflagrou uma operação na manhã desta terça-feira (30) que resultou no fechamento de um depósito de bebidas adulteradas. O local servia para armazenamento e manipulação de produtos irregulares.

A ação ocorreu em Nova Mutum, na Avenida São Paulo, bairro Cidade Bela. Segundo informações apuradas pelo site Power Mix, a adulteração do conteúdo das bebidas acontecia em Sinop. Já em Nova Mutum, a atividade consistia na troca dos rótulos para dar aparência de originalidade antes da venda.