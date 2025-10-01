Vale tem 7 das 10 cidades com mais alta taxa de homicídios de SP

A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) tem 7 das 10 cidades com a mais alta taxa de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes do estado de São Paulo, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O levantamento é feito por OVALE e compara as 100 maiores cidades paulistas com base nos dados oficiais do governo estadual. O indicador leva em conta o número de pessoas mortas em homicídios nos últimos 12 meses, entre setembro de 2024 e agosto de 2025.
A liderança da região se mantém mesmo diante de redução do número de homicídios no Vale, que terminou os últimos 12 meses com 275 mortes contra 299 óbitos no período anterior, queda de 8%.
No entanto, a queda nos homicídios não foi suficiente para tirar as cidades do Vale da liderança do ranking da violência. A maior parte dos municípios reduziu a taxa de homicídios na comparação com os dados do ano passado, mas ainda ocupa as primeiras colocações da lista estadual.
Lorena tem a primeira colocação do ranking paulista, com 36,53 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes nos últimos 12 meses. A cidade registrou 31 mortes nesse intervalo. Cruzeiro tem 25,35 vítimas por 100 mil e 19 pessoas assassinadas no período.
Ubatuba é a terceira colocada com 20,43 vítimas por 100 mil e 19 assassinatos nos últimos 12 meses. Pindamonhangaba ocupa a quarta colocação, com 17,53 por 100 mil e 29 homicídios.
Na quinta colocação, Rio Claro, na região de Piracicaba, tem 17,09 vítimas por 100 mil e 35 pessoas mortas. Araçatuba é a sexta do ranking, com 15,32 por 100 mil e 30 mortes.
Caraguatatuba tem taxa de 14,83 e 20 óbitos violentos, aparecendo na sétima posição da lista estadual. O oitavo lugar é de Caçapava, com taxa de 14,55 e 14 homicídios. Guaratinguetá é o 9º município do ranking paulista, com 12,71 vítimas de homicídio por 100 mil e 15 mortes no período.
A cidade de Ibiúna, na região de Sorocaba, completa o ‘top 10 da violência no estado, com 11,24 vítimas por 100 mil e nove mortos em homicídios.
Com isso, a RMVale mantém 7 das 10 cidades com a maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes do estado de São Paulo, posição que não muda desde o ano passado.
Outras cidades.
São Sebastião deixou o topo do ranking e aparece na 18posição da lista, com 9,81 vítimas por 100 mil e oito pessoas mortas no período. Taubaté, que também já esteve entre as 10 mais violentas, ocupa a 24ª colocação com taxa de 7,72 e 24 assassinatos.
Jacareí aparece na 43ª posição da lista estadual com 5,83 vítimas por 100 mil e 14 assassinatos nos últimos 12 meses.
São José dos Campos reduziu o indicador e registrou 3,87 vítimas de homicídio por 100 mil, com 27 mortes em 12 meses, ocupando a 77ª posição da lista estadual. São José está no grupo das 21 cidades do estado com taxa abaixo de 4.
As cidades de Jandira, na Grande São Paulo, e São Roque, na região de Sorocaba, têm as mais baixas taxa do estado, com 0,81 vítimas por 100 mil e 0, respectivamente.