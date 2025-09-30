Vale: 183 mortes violentas em 2025 e liderança no interior de SP

O Vale do Paraíba alcançou o número de 183 pessoas mortas de forma violenta em 2025, de janeiro a agosto, sendo 181 vítimas de homicídio e duas de latrocínio (roubo seguido de morte), segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) divulgados nesta terça-feira (30).
O número de mortes mantém a região na liderança do interior do estado, com 25% acima da segunda colocada: Ribeirão Preto tem 146 mortes violentas no ano – 135 em homicídios e 11 em latrocínios.
As demais são Sorocaba (137 mortes, sendo 128 em homicídios e 9 em latrocínios), Campinas (127 / 126 + 1), Piracicaba (125 / 121 + 4), Bauru (78 / 76 + 2), São José do Rio Preto (77 / 72 + 5), Santos (71 / 66 + 5), Araçatuba (43 / 42 + 1) e Presidente Prudente (37 / 36 + 1).
O número de pessoas mortas em homicídio caiu 9,95% no Vale neste ano na comparação com o mesmo intervalo de 2024, com 181 contra 201 vítimas. O total de mortos em latrocínios reduziu 80%, caindo de 10 para dois.
A região registrou a segunda menor quantidade de vítimas de homicídio para os primeiros oito meses do ano de toda a série histórica da SSP, que começa em 2001. As 181 mortes em 2025 ficam atrás dos 180 óbitos de 2008.
O ano com o período mais violento foi 2001, com 402 mortes em homicídios de janeiro a agosto.
Em todo o estado de São Paulo, a SSP registrou 1.690 mortes em homicídios e 94 em latrocínios, somando 1.784 vítimas de crimes violentos.
O interior foi responsável por 983 vítimas em homicídios e 41 em latrocínios, com 1.024 óbitos no total. O Vale detém 18,41% dos óbitos em homicídios do interior do estado e 4,88% das mortes em latrocínios.