Vale: 183 mortes violentas em 2025 e liderança no interior de SP

O Vale do Paraíba alcançou o número de 183 pessoas mortas de forma violenta em 2025, de janeiro a agosto, sendo 181 vítimas de homicídio e duas de latrocínio (roubo seguido de morte), segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) divulgados nesta terça-feira (30).

O número de mortes mantém a região na liderança do interior do estado, com 25% acima da segunda colocada: Ribeirão Preto tem 146 mortes violentas no ano – 135 em homicídios e 11 em latrocínios.