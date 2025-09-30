Polícia investiga denúncia de que Bruna foi morta e faz varredura

A Polícia Civil de Cruzeiro mobilizou equipes na manhã desta terça-feira (30) para investigar a denúncia de que Bruna Oliveira da Silva, 25 anos, desaparecida há oito dias, teria sido morta e abandonada em uma área de mata.
As buscas se concentram em uma região alagada próxima ao condomínio Colinas da Mantiqueira, no bairro Vila dos Comerciários, onde a jovem mora.
Com apoio de drones, policiais, voluntários e familiares fazem uma varredura no terreno em busca de vestígios. Até o momento, porém, não há confirmação oficial de que o corpo de Bruna esteja no local.
A jovem desapareceu na madrugada de segunda-feira (22). Ela foi vista pela última vez por volta de 1h30, quando saiu de casa. Vizinhos relataram ter ouvido pedidos de socorro vindos de uma área de mata próxima. O celular dela foi encontrado dentro da residência, o que reforçou a angústia da família.
Relatos de familiares
A irmã gêmea, Brena, contou que Bruna vinha relatando sentir-se vigiada nos últimos dias, chegando a dormir com uma faca embaixo do travesseiro. Já o pai, Marcelo Pereira da Silva, fez apelos emocionados pedindo ajuda para localizar a filha: “Só queremos encontrá-la, seja como for”.
Testemunhas afirmam ainda que um homem teria sido visto na casa da jovem na noite do desaparecimento.
Investigação em área de risco
Segundo a polícia, a região que faz limite com Lavrinhas já foi considerada uma das mais violentas do estado entre 2017 e 2023, marcada por homicídios e domínio do tráfico. Embora os índices tenham caído desde 2024, o local ainda é conhecido por ser ponto de risco e usado como área de desova de corpos.
O caso de Bruna, porém, chama a atenção dos investigadores. Diferente de ocorrências anteriores, há indícios de ocultação, o que dificulta ainda mais as buscas.
Próximos passos
A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Cruzeiro segue à frente do caso e nenhuma hipótese foi descartada até agora. Vestígios já foram coletados em áreas próximas ao condomínio e devem passar por perícia.
Enquanto isso, familiares e amigos continuam mobilizados em mutirões, espalhando cartazes e pedindo informações que possam ajudar a localizar Bruna.
Outro desaparecido
Além da jovem, a polícia também apura o sumiço de Alessandro, de 26 anos, conhecido como Piu-Piu, morador de Lavrinhas. Ele desapareceu no último domingo (28), após sair de bicicleta e não retornar para casa.