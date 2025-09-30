Polícia investiga denúncia de que Bruna foi morta e faz varredura

A Polícia Civil de Cruzeiro mobilizou equipes na manhã desta terça-feira (30) para investigar a denúncia de que Bruna Oliveira da Silva, 25 anos, desaparecida há oito dias, teria sido morta e abandonada em uma área de mata.

As buscas se concentram em uma região alagada próxima ao condomínio Colinas da Mantiqueira, no bairro Vila dos Comerciários, onde a jovem mora.

