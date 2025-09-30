Câmara aprova projeto que abre brecha para novo empréstimo

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (30), em primeira votação, o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que autoriza o município a aderir ao PAF (Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal) e ao PEF (Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal), ambos coordenados pelo Ministério da Fazenda. O texto ainda passará por segunda votação antes de seguir para sanção do prefeito.

Foram 10 votos a favor do projeto, dos vereadores Alberto Barreto (PRD), Ariel Katz (PDT), Boanerge dos Santos (União), Jessé Silva (Podemos), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo), Nunes Coelho (Republicanos), Edson Oliveira (PSD), Bobi (PRD) e Zelinda Pastora (PRD).