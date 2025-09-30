Defesa Civil coloca Vale em alerta para risco de queimadas

O Vale do Paraíba está em estado de alerta para risco de queimadas nesta semana, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento) da Defesa Civil Estadual. A situação crítica deve durar pelo menos até o próximo domingo (5).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os dias quentes, a falta de chuva e a baixa umidade do ar são os principais motivos para o risco elevado de incêndios florestais, segundo o órgão estadual.