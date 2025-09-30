Defesa Civil coloca Vale em alerta para risco de queimadas

O Vale do Paraíba está em estado de alerta para risco de queimadas nesta semana, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento) da Defesa Civil Estadual. A situação crítica deve durar pelo menos até o próximo domingo (5).
Os dias quentes, a falta de chuva e a baixa umidade do ar são os principais motivos para o risco elevado de incêndios florestais, segundo o órgão estadual.
No mapa, os estágios de risco são divididos em cores pelo monitoramento da Defesa Civil. O Vale foi classificado em amarelo, laranja, vermelho e roxo, dependo do dia. Os dias mais críticos são terça-feira (30), sábado (4) e domingo (5).
Em Caçapava, um incêndio em área de vegetação segue sem controle no bairro Guamirim, próximo a condomínios residenciais. O combate às chamas já passa de 20 horas. Nesta terça-feira, o fogo atingiu o muro de um condomínio.