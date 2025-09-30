30 de setembro de 2025
TEMPO SECO

Defesa Civil coloca Vale em alerta para risco de queimadas

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Mapa de alerta da Defesa Civil para o risco de incêndios
Mapa de alerta da Defesa Civil para o risco de incêndios

O Vale do Paraíba está em estado de alerta para risco de queimadas nesta semana, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento) da Defesa Civil Estadual. A situação crítica deve durar pelo menos até o próximo domingo (5).

Os dias quentes, a falta de chuva e a baixa umidade do ar são os principais motivos para o risco elevado de incêndios florestais, segundo o órgão estadual.

No mapa, os estágios de risco são divididos em cores pelo monitoramento da Defesa Civil. O Vale foi classificado em amarelo, laranja, vermelho e roxo, dependo do dia. Os dias mais críticos são terça-feira (30), sábado (4) e domingo (5).

Em Caçapava, um incêndio em área de vegetação segue sem controle no bairro Guamirim, próximo a condomínios residenciais. O combate às chamas já passa de 20 horas. Nesta terça-feira, o fogo atingiu o muro de um condomínio.

