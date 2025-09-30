Shopping de Casemiro em São José vai ganhar posto da PF

Em plena expansão, o Madrid Open Mall, shopping do jogador Casemiro localizado no bairro Urbanova, na região oeste de São José dos Campos, será o novo local de operação do posto de emissão de passaportes da Polícia Federal.

A transferência do serviço, antes realizado no aeroporto, faz parte da reestruturação do atendimento da Polícia Federal na cidade e promete mais comodidade, agilidade e maior capacidade de atendimento para a população da região. A previsão é que o novo posto seja inaugurado no mês de outubro.