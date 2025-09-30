30 de setembro de 2025
PASSAPORTES

Shopping de Casemiro em São José vai ganhar posto da PF

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Madrid Open Mall, shopping do jogador Casemiro localizado no bairro Urbanova
Madrid Open Mall, shopping do jogador Casemiro localizado no bairro Urbanova

Em plena expansão, o Madrid Open Mall, shopping do jogador Casemiro localizado no bairro Urbanova, na região oeste de São José dos Campos, será o novo local de operação do posto de emissão de passaportes da Polícia Federal.

A transferência do serviço, antes realizado no aeroporto, faz parte da reestruturação do atendimento da Polícia Federal na cidade e promete mais comodidade, agilidade e maior capacidade de atendimento para a população da região. A previsão é que o novo posto seja inaugurado no mês de outubro.

Para o superintendente do Madrid Open Mall, Pedro Bacha, a chegada da Polícia Federal reforça o papel do empreendimento como referência em serviço, atendimento e segurança para a população.

“É uma honra receber a Polícia Federal em nosso shopping. A presença da instituição reforça ainda mais a segurança e a credibilidade do Madrid Open Mall, além de trazer conveniência para quem já frequenta o empreendimento. Isso garante mais praticidade no acesso a um serviço essencial, em um ambiente moderno e de fácil acesso”, disse.

Bacha também destaca a relevância institucional da novidade. “Receber o novo posto de emissão de passaportes da Polícia Federal no Madrid Open Mall representa um avanço significativo para os serviços oferecidos não só aos nossos visitantes, mas a toda a população de São José dos Campos e região. Estamos comprometidos em ser um espaço que oferece serviços que realmente fazem a diferença no dia a dia das pessoas e esse é só mais um deles”, afirmou.

Expansão.

O Madrid Open Mall avança em sua expansão com a chegada de novas marcas que ampliam o mix de lojas e serviços. Entre as novidades estão Oak Berry Açaí, Colchões Simmons, SMOOV, Big Jump, CVC Premium Track&Field e Granovie, além das inaugurações previstas ainda neste ano, Estação Coronel, Xtrack Academia e o posto da Polícia Federal.

Com a expansão, o shopping vai mais do que dobrar de tamanho. Dos atuais 3 mil metros quadrados, o Open Mall vai chegar a 7 mil metros. O plano também prevê gerar cerca de 200 empregos diretos.

