Prefeitura quer abrir programa de anistia de multas e juros

A Prefeitura de Taubaté pretende abrir esse ano um novo programa de anistia de multas e juros. O projeto foi enviado à Câmara nessa terça-feira (30) pelo prefeito Sérgio Victor (Novo) e depende de aval dos vereadores.

Segundo a proposta, serão abrangidas pelo programa as dívidas contraídas até o dia 30 de setembro de 2025, em tributos como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Imposto Sobre Serviços) e taxas. Já o prazo de adesão será até o dia 28 de novembro.