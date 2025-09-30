Tremembé recebe projeto “Cidadania Itinerante” do Governo de SP

Nos dias 3 e 4 de outubro, a população de Tremembé poderá acessar diversos serviços gratuitos oferecidos pelo projeto Cidadania Itinerante, do Governo do Estado de São Paulo.



A ação será realizada no Centro de Eventos, ao lado da Praça da Estação, a partir das 9h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.