Tremembé recebe projeto “Cidadania Itinerante” do Governo de SP

Nos dias 3 e 4 de outubro, a população de Tremembé poderá acessar diversos serviços gratuitos oferecidos pelo projeto Cidadania Itinerante, do Governo do Estado de São Paulo.
A ação será realizada no Centro de Eventos, ao lado da Praça da Estação, a partir das 9h.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
Entre os atendimentos disponíveis estão emissão de 2ª via de documentos como RG, CNH, CPF, certidões e título de eleitor, além de orientação jurídica, Procon, Defensoria Pública e serviços ligados ao seguro-desemprego e à Carteira de Trabalho Digital.
Para organizar o atendimento, serão distribuídas 100 senhas por dia. Quem for solicitar a emissão gratuita da segunda via de documentos deverá apresentar comprovação de vulnerabilidade social, como a inscrição no Cadastro Único.
Serviços oferecidos:
- Agendamento para emissão da 1ª e 2ª via da Carteira de Identidade
- Emissão da 2ª via da CNH
- Solicitação de 2ª via de certidões (nascimento, casamento e óbito)
- Emissão de 2ª via do CPF e Título Eleitoral
- Carteira de Trabalho Digital
- Entrada no seguro-desemprego
- Orientações do Procon
- Atendimentos da Defensoria Pública
A iniciativa busca facilitar o acesso da população em situação de vulnerabilidade a serviços essenciais, garantindo cidadania e inclusão social.