30 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SERVIÇOS

Tremembé recebe projeto “Cidadania Itinerante” do Governo de SP

Por Da redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Prefeitura de Tremembé

Nos dias 3 e 4 de outubro, a população de Tremembé poderá acessar diversos serviços gratuitos oferecidos pelo projeto Cidadania Itinerante, do Governo do Estado de São Paulo.

A ação será realizada no Centro de Eventos, ao lado da Praça da Estação, a partir das 9h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Entre os atendimentos disponíveis estão emissão de 2ª via de documentos como RG, CNH, CPF, certidões e título de eleitor, além de orientação jurídica, Procon, Defensoria Pública e serviços ligados ao seguro-desemprego e à Carteira de Trabalho Digital.

Para organizar o atendimento, serão distribuídas 100 senhas por dia. Quem for solicitar a emissão gratuita da segunda via de documentos deverá apresentar comprovação de vulnerabilidade social, como a inscrição no Cadastro Único.

Serviços oferecidos:

  • Agendamento para emissão da 1ª e 2ª via da Carteira de Identidade
  • Emissão da 2ª via da CNH
  • Solicitação de 2ª via de certidões (nascimento, casamento e óbito)
  • Emissão de 2ª via do CPF e Título Eleitoral
  • Carteira de Trabalho Digital
  • Entrada no seguro-desemprego
  • Orientações do Procon
  • Atendimentos da Defensoria Pública

A iniciativa busca facilitar o acesso da população em situação de vulnerabilidade a serviços essenciais, garantindo cidadania e inclusão social.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários