30 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OBITUÁRIO

Benedita Souza morre aos 98 anos em SJC; notas de falecimento

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

MARIA JOSE DE CARVALHO VITOR, 74 anos
Velório: URBAM Sala 6
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC) - 01/10, às 13h.

LENITA WOOD RAMOS, 85 anos
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas (SJC) - 01/10, às 10h30.

AURORA MARIA DE JESUS SIQUEIRA, 87 anos
Velório: URBAM Sala 5
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras (Jacareí/SP) - 01/10, às 10h.

OLIMPIO APARECIDO DE LIMA, 64 anos
Velório: Velório Municipal Paraiso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC) - 01/10, às 09h30.

BENEDITA RITA DE SOUZA, 98 anos
Velório: Outras Cidades
Sepultamento: Cemitério Jardim da Paz (Pq. Sto. Antonio/Jacareí) - 30/09, às 17h.

MARIA DOS REMÉDIOS DE MOURA, 45 anos
Velório: Velório Municipal Paraiso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC) - 30/09, às 16h30.

TEREZINHA LIRA DA COSTA, 96 anos
Velório: Velório Municipal Paraiso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC) - 30/09, às 16h15.

MARIA JOSE MOREIRA FERNANDES, 69 anos
Velório: Velório Municipal Paraiso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC) - 30/09, às 16h.

MARIA LUIZA ROSA, 77 anos
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores (SJC/SP) - 30/09, às 16h.

EDUARDO TOLEDO BUZINI, 42 anos
Velório: URBAM Sala 4
Sepultamento: Cemitério Municipal de Taubaté/SP - 30/09, às 15h.

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, 49 anos
Velório: Velório Municipal Paraiso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC) - 30/09, às 14h.

LAURA DOS SANTOS, 91 anos
Velório: Velório Municipal Paraiso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC) - 30/09, às 13h30.

MARINA LUISA TERTULIANO DOS SANTOS, 71 anos
Velório: Igreja Coração de Maria - Bq. Eucaliptos
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC) - 30/09, às 13h.

PAULO GALVÃO DA SILVA GUERRA, 78 anos
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC) - 30/09, às 11h.

LETICIA VICENTE COSTA, 25 anos
Velório: Velório Municipal Paraiso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC) - 30/09, às 10h.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários