Família de Matheus suspeita de carro em alta velocidade em SJC

A família de Matheus Helfstein, de 20 anos, vítima de um trágico acidente na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, suspeita que o veículo que colidiu no carro de aplicativo onde estava o jovem estivesse em alta velocidade.
Após a colisão, Matheus foi lançado para fora do carro e acabou atropelado por outros dois veículos, que passavam pela Via Dutra.
Matheus estava em um Honda Fit cinza, dirigido por um motorista de aplicativo de 44 anos, quando o veículo se envolveu em uma colisão traseira com outro carro, um BMW/120I prata, conduzido por um homem de 37 anos.
“O passageiro foi projetado para fora do veículo e, em seguida, atropelado por dois outros veículos que transitavam pela via. Os referidos veículos não foram identificados nem localizados até o momento”, diz trecho do boletim de ocorrência.
Matheus morreu no local, enquanto o motorista de aplicativo sobreviveu ao acidente e foi socorrido com vida.
O motorista do BMW foi conduzido à delegacia e realizou exame de embriaguez, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. Ele foi registrado pela Polícia Civil como investigado.
O acidente aconteceu por volta das 5h30 de domingo (28), no quilômetro 148 da Via Dutra, na pista sentido São Paulo. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Matheus era filho do empresário Ronnie Helfstein, CEO e cofundador na empresa Helfstein Gestão Estratégica. A morte do jovem, cujo corpo foi cremado, causou grande comoção entre familiares, amigos e nas redes sociais. “A família está muito abalada”, disse o advogado Marcelo Galvão.
Testemunha.
Segundo ele, os familiares buscam informações de pessoas que possam ter testemunhado o acidente. Eles suspeitam que o carro que atingiu o veículo onde estava Matheus pudesse estar em alta velocidade.
“Há comentários de que estavam em racha. Uma testemunha disse que estavam em alta velocidade. Estamos procurando pessoas que podem ser testemunhas oculares do acidente. Pessoas que tenham presenciado o acidente”, disse Galvão.
“O jovem foi arremessado para fora do carro, o que pode indicar a alta velocidade, mas o boletim de ocorrência é muito pobre de provas. Queremos ter mais pessoas e testemunhas para apoiar a delegacia e trazer mais informações qualificadas para a polícia”, completou o advogado.
“É preciso entender o contexto no qual aconteceu o acidente. Pedimos para entrar em contato quem viu o acidente. Entre em contato comigo pelo telefone (12) 98111-4465”, finalizou Galvão.
O advogado de defesa do motorista do BMW foi procurado e prontificou-se a enviar uma nota. Quando o comunicado chegar, a matéria será atualizada.