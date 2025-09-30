Família de Matheus suspeita de carro em alta velocidade em SJC

A família de Matheus Helfstein, de 20 anos, vítima de um trágico acidente na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, suspeita que o veículo que colidiu no carro de aplicativo onde estava o jovem estivesse em alta velocidade.

Após a colisão, Matheus foi lançado para fora do carro e acabou atropelado por outros dois veículos, que passavam pela Via Dutra.

