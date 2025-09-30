'E o Yuri Alberto, hein?', Moraes brinca em encontro com Lula

Durante encontro no STF (Supremo Tribunal Federal) na posse do ministro Edson Fachin para presidência da Corte, o ministro Alexandre de Moraes fez uma brincadeira com o presidente Lula sobre o time dos dois, o Corinthians.

Ele questiona 'e o Yuri Alberto, hein?', em referência ao pênalti perdido pelo atacante no jogo contra o Flamengo, no domingo (28). A descontração "clubística" foi captada em um vídeo publicado no Instagram e vem viralizando no X (ex-Twitter). Yuri Alberto é de São José dos Campos.

