Jovem vai registrar filha e desaparece ao lado de amigo na RMVale

Famílias estão em desespero na região com o desaparecimento de dois jovens, de 22 e 17 anos, nos últimos dias. O mais velho saiu para buscar o RG com a intenção de registrar a filha recém-nascida, mas não voltou para casa.
Vinicius Ragazine, 22 anos, está desaparecido há uma semana em Ubatuba. Ele estava acompanhado de Peterson Luiz Sales Silva, 17 anos, que também não foi mais visto. Ambos permanecem desaparecidos.
A família está em completo desespero. O pai de Vinicius, que enfrenta uma dura luta contra o câncer, vive momentos de profunda angústia sem notícias do filho.
Segundo informações, Peterson foi visto pela última vez no bairro do Silope, em Ubatuba. Moradores relataram que Vinícius teria chamado o jovem, e os dois saíram juntos do bairro. Desde então, nenhum dos dois foi mais visto.
A mãe, Regiane Sales, pede ajuda da população: "Meu filho sumiu, estou desesperada! Quem tiver qualquer informação, por favor, me avise".
Os casos foram registrados em boletim de ocorrência e familiares pedem apoio da população para qualquer informação que possa ajudar nas buscas, por meio do telefone (12) 98848-5464 (Julia Polon, de Vinícius) e (12) 97850-3455 (Regiane, mãe de Peterson).
Outro desaparecido.
Paralelamente, outra família procura por Daniel do Nascimento Mascarenha, adolescente de 17 anos, autista, desaparecido desde a última terça-feira (23). Ele foi visto pela última vez na tarde de quarta-feira (24), entre os bairros Perequê-Açu e Taquaral.
A mãe, Priscila França, relatou que já acionou o Conselho Tutelar, registrou boletim de ocorrência e percorreu diversos locais da cidade em busca de informações, mas até o momento não teve nenhuma resposta.
Quem tiver notícias sobre o paradeiro de Daniel pode ligar para (11) 99605-2157 (Priscila).
Além do contato dos familiares, qualquer informação sobre os desaparecidos pode ser repassada para a Polícia Militar pelo 190.