Jovem vai registrar filha e desaparece ao lado de amigo na RMVale

Famílias estão em desespero na região com o desaparecimento de dois jovens, de 22 e 17 anos, nos últimos dias. O mais velho saiu para buscar o RG com a intenção de registrar a filha recém-nascida, mas não voltou para casa.

Vinicius Ragazine, 22 anos, está desaparecido há uma semana em Ubatuba. Ele estava acompanhado de Peterson Luiz Sales Silva, 17 anos, que também não foi mais visto. Ambos permanecem desaparecidos.