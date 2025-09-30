URGENTE: Incêndio de grandes proporções atinge condomínio no Vale

Na tarde desta terça-feira (30), um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de escritório dentro do Condomínio Garden Family Club, na Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes, nº 636, no bairro Jardim São Paulo, em Jacareí.

Moradores relataram preocupação com o risco de as chamas se espalharem para outras áreas do condomínio. Até o momento, não há informações sobre vítimas.